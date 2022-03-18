Новосибирск, 18 марта, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Новосибирский театр «Красный факел» совместно с благотворительным фондом имени В. П. Редлих объявили сбор средств в помощь переселенцам с Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Помочь ближним, попавшим в тяжёлую ситуацию, — естественное человеческое желание россиянина. И «Красный факел» призывает своих зрителей, коллег, друзей театра и просто неравнодушных людей поддержать тех, кому это сейчас необходимо», — подчеркнули в учреждении культуры.

В фойе театра установлена специальная колба для сбора пожертвований. Уточняется, что все собранные средства будут перечислены в Российский Красный Крест.