Магадан, 18 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Магадане прошёл 18 марта танцевальный флешмоб #Россия_Мы — артисты ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр» и Магаданского музыкального и драматического театра исполнили танец под аккомпанемент этнических инструментов.

ИА MagadanMedia В Магадане

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Участники акции выстроились в литеру V и продемонстрировали знак Z — символы поддержки российских войск в специальной операции на Украине.

«На Колыме в мире и согласии проживают несколько десятков народов. Сегодня мы вместе со всей страной хотим поддержать российских солдат, освобождающих Украину от нацизма. Ребята, Колыма с вами! Россия — это мы!» — сказала участница флешмоба Александра Солдатова.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка 18 марта присоединилась к танцевальному флешмобу #Россия_Мы в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации в Донбассе.