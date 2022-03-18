Москва, 18 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Более ста тонн гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие жителям Харьковской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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Партия гуманитарного груза общим объёмом около ста тонн была доставлена из России в освобождённое от украинских карателей населённые пункты Чугуевского района Харьковской области.

В первую очередь гуманитарный груз был передан в детские дома и нуждающимся жителям района. В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, детское питание, предметы гигиены, медикаменты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МЧС Донецкой Народной Республики оказывает медицинскую и гуманитарную помощь населению освобождённой от украинских формирований Волновахи.