Куала-Лумпур, 18 марта, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 27 004 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 3 927 437. Также за минувшие сутки в стране скончались 86 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 стали 34 185 человек.

В настоящее время в королевстве числится 296 799 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 373 пациента находятся в палатах реанимации, из них 225 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 18 марта в Малайзии курс ревакцинации прошли 47,2% жителей.