Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Приостановка членства России во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) может создать нездоровый прецедент, который пагубно скажется на работе многосторонней системы. Такое заявление сделал 17 марта генсек ООН Антониу Гуттериш, от его имени об этом сообщил журналистам официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

United States Mission Geneva Антониу Гуттериш

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Представитель генсекретаря ООН уточнил, что у Гуттериша нет полномочий в отношении ЮНВТО, которая является специализированным институтом системы ООН. Но по мнению Гуттериша, приостановка членства России в данной организации пагубно скажется на функционировании многосторонней системы.

Вопрос о членстве России в ЮНВТО возник в связи с тем, что Исполнительный совет организации объявил 8 марта о решении провести внеочередную Генассамблею, чтобы решить вопрос о возможной приостановке членства России в ЮНВТО.

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