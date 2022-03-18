Хабаровск, 18 марта, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Россию ещё будут благодарить за то, что она предотвратила ядерный апокалипсис, заявила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко, комментируя военную спецоперацию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Когда-то наш народ победил нацизм. Все мы знаем, насколько дорого обошлась эта победа каждой советской семье…

Вновь под боком у России создана агрессивная профашистская среда. Вновь мы слышим о поставках вооружений и антироссийские лозунги. То, что сейчас происходит на Украине, касается ядерного оружия, и это не только угроза нашей стране, это угроза для всего мира! Атомная бомба может оказаться в руках безумцев. Но наша страна решила иначе!

Обратите внимание, что именно реакторы украинских атомных электростанций сегодня — главный рубеж обороны, главная зона ответственности миротворцев из России.

Пройдёт время, и Россия вновь получит заслуженную благодарность народов мира. Благодарность за то, что наша страна предотвратила ядерный апокалипсис», — цитирует общественникаИА «Хабаровский края сегодня».

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал выступление президента России Владимира Путина. Главный его посыл — у страны хватит внутренних резервов для выполнения раннее заявленных социальных обязательств.