Вашингтон, 18 марта, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Россия требует от США незамедлительно раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале российского посольства в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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В дипмиссии отметили, что в распоряжении Минобороны РФ оказались свидетельства разработки на украинской территории компонентов биологического оружия при участии американских вооруженных сил. В документе подчеркивается, что у российских властей есть подтверждение, что США финансировали такую деятельность и размер вложенных средств достиг $32 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона запросит новое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по американским биологическим лабораториям на Украине в связи дополнительной информацией, которая была получена Москвой.

В МИД РФ заявили, что Россия может задействовать пятую статью конвенции о биологическом оружии в свете вскрывшихся обстоятельств, касающихся американских лабораторий на украинской территории.