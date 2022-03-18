Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Бесконтрольная раздача оружия населению киевскими властями стала причиной обстрела очереди за хлебом в украинском городе Чернигове. Такое заявление сделал 17 марта на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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Как уточнил российский дипломат, российских военных в городе нет вообще, поэтому к инциденту с обстрелом очереди они причастны быть не могут. Небензя уточнил, что украинские власти, помимо других видов вооружения, выдали населению без всякого контроля 25 тыс. единиц автоматического оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Украине с помощью военных поставок.