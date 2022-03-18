Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Военная помощь, которую США оказывают Украине, только помогает разжиганию конфликта. Такое заявление сделал 17 марта представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Un.org Василий Небензя

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Небензя напомнил, что Вашингтон объявил о передаче уже на этой неделе Украине оборонной помощи на один миллиард долларов. Российский дипломат отметил, что таким образом США «подливают бензин» в конфликт на Украине, подогревая ситуацию.

Небензя выразил сожаление о том, что Украину воспринимают на Западе исключительно как инструмент для противостояния России в геополитической борьбе, а Соединённые Штаты не осознают, что подогрев ситуации может создать проблемы для их собственной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Небензя объяснил, почему украинские радикалы так не хотят сдавать Мариуполь.