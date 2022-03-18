Москва, 18 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Не стоит доверять местным администрациям на занятых территориях. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

(сс) Nataliya Shestakova Екатерининский собор в Херсоне, основанный Потёмкиным. В нём же он и был похоронен в 1791 году

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«На занятых территориях нельзя оставлять местные администрации. Они ненадёжны. Опыт Херсона и Мелитополя это хорошо показывает», — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что это не только и не столько его точка зрения, сколько пожелания местных жителей.

«Необходимо создавать дружины из местных, но лояльных жителей, которые могли бы контролировать ряд хозяйственных процессов на занятых территориях. Вообще местные жители восемь лет подвергались мощному идеологическому воздействию, главное их чувство — страх, за эти годы их превратили в зомби», — подытожил Безпалько.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации Украины. В результате спецоперации ВС РФ вошли на территорию Сумской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепровской и Николаевской областей.