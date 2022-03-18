Дамаск, 18 марта, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Дискриминация в адрес России, которую осуществляет Запад, не имеет прецедентов в мировой истории. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад 17 марта в ходе выступления перед преподавателями и сотрудниками сирийских образовательных учреждений.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

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По его словам, действия западных стран ограничивают принципы международного права, превращая мир «в дикий лес». Глава республики отметил, что Запад лжет в каждом своем заявлении, «стремясь к мировой власти и грабежу».

Кроме того, Асад выразил мнение, что Запад «переживает исторический перелом» на фоне ситуации вокруг Украины, которая показала «истинное лицо правительств западных стран их народам».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия переживает исторический момент, когда решается ее судьба и определяется ее место в мире.