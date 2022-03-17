Москва, 18 марта, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Закон о репатриации становится всё более актуальным. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политологБогдан Безпалько.

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«Преследования граждан в странах Евросоюза лишь за принадлежность к русской нации или за симпатии к русской культуре, продолжающаяся охота на ведьм на Украине, выражающаяся в похищении Александра Каревина и Яна Таксюра, давление на поддержавших спецоперацию России жителей Казахстана — все это ещё раз и очень громко говорит о необходимости принять в срочном порядке Закон о репатриации», — заявил эксперт.

По словам политолога, многие русские люди, столкнувшись со враждебным отношением к себе за рубежом по причине своей русскости, стремятся вернуться на родину, но бюрократическая машина помимо своей медлительности не обладает и еще и правовыми основаниями.

«Людям, которые возвращаются, иногда — просто спасаются, срочно нужны документы, правовой легальный статус, минимальные, но все же меры материальной поддержки, возможности для трудоустройства. Все это должен предусматривать Закон о репатриации, который должны, наконец, ввести в законодательство наши парламентарии» — заключил политолог.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. После ее начала в странах ЕС граждане России и русские по происхождению граждане этих стран стали подвергаться давлению, угрозам и преследованию.