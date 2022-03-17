Нидерланды арестовали уже около $220 млн российских активов
Амстердам, 18 марта, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Власти Нидерландов за период с 24 февраля заморозили размещённые в стране российские активы стоимостью более €200 млн (около $220 млн) в рамках санкций, объявленных Западом в связи с проведением Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом со ссылкой на главу Центробанка Нидерландов Клааса Кнота 18 марта сообщает агентство Reuters.
По словам чиновника, «эта цифра будет расти и дальше».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта первый вице-премьер и министр финансов Нидерландов Сигрид Каг объявила о том, что банки и финансовые организации в Нидерландах решили заблокировать российские активы на сумму более €6 млн (около $6,5 млн) из-за санкций, объявленных против России на фоне ситуации вокруг Украины.