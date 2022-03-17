Амстердам, 18 марта, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Власти Нидерландов за период с 24 февраля заморозили размещённые в стране российские активы стоимостью более €200 млн (около $220 млн) в рамках санкций, объявленных Западом в связи с проведением Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом со ссылкой на главу Центробанка Нидерландов Клааса Кнота 18 марта сообщает агентство Reuters.

Кража

Клаас Кнот «Я могу сказать вам, что за это время мы заморозили или арестовали активы объёмом более €200 млн».

По словам чиновника, «эта цифра будет расти и дальше».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта первый вице-премьер и министр финансов Нидерландов Сигрид Каг объявила о том, что банки и финансовые организации в Нидерландах решили заблокировать российские активы на сумму более €6 млн (около $6,5 млн) из-за санкций, объявленных против России на фоне ситуации вокруг Украины.