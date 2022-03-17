В Чехии не разместят военных Германии из подразделения НАТО в Словакии
Прага, 18 марта, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Чехия не будет размещать на своей территории часть немецких военнослужащих из состава нового подразделения НАТО в Словакии в связи с отказом Германии от этих планов. Об этом со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Чернохову 17 марта сообщает информационное агентство CTK.
По словам главы чешского военного ведомства, Германия предполагала направить в Словакию большее число военнослужащих, чем оговаривалось в квотах, утверждённых для неё словацким парламентом (700 для Германии из 2100 общего числа иностранных военных). В НАТО рассматривалась возможность размещения «избытка» военнослужащих бундесвера в Чехии, вблизи границы со Словакией.
Всего в составе контингента НАТО в Словакии, командование которым предполагается поручить Чехии, будут находиться 700 военнослужащих Германии, 600 — Чехии, 400 — США, 200 — Нидерландов и по 100 — Польши и Словении.
Как сообщало ИА REGNUM, парламент Словакии 15 марта утвердил предложение правительства разместить в стране контингент войск НАТО на фоне ситуации на Украине. Министр обороны Словении Матей Тонин заявил, что его страна направит в подразделение НАТО в Словакии до 200 своих военнослужащих.