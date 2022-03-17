Прага, 18 марта, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Чехия не будет размещать на своей территории часть немецких военнослужащих из состава нового подразделения НАТО в Словакии в связи с отказом Германии от этих планов. Об этом со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Чернохову 17 марта сообщает информационное агентство CTK.

Tim Rademacher Солдаты бундесвера

Яна Чернохова «Вариант размещения части германских солдат из подразделения НАТО в Словакии уже не актуален».

По словам главы чешского военного ведомства, Германия предполагала направить в Словакию большее число военнослужащих, чем оговаривалось в квотах, утверждённых для неё словацким парламентом (700 для Германии из 2100 общего числа иностранных военных). В НАТО рассматривалась возможность размещения «избытка» военнослужащих бундесвера в Чехии, вблизи границы со Словакией.

Всего в составе контингента НАТО в Словакии, командование которым предполагается поручить Чехии, будут находиться 700 военнослужащих Германии, 600 — Чехии, 400 — США, 200 — Нидерландов и по 100 — Польши и Словении.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Словакии 15 марта утвердил предложение правительства разместить в стране контингент войск НАТО на фоне ситуации на Украине. Министр обороны Словении Матей Тонин заявил, что его страна направит в подразделение НАТО в Словакии до 200 своих военнослужащих.