Братислава, , 06:48 — REGNUM Национальный совет (парламент) Словакии утвердил предложение словацкого правительства разместить в стране контингент войск НАТО на фоне ситуации на Украине, 15 марта сообщило агентство TASR.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

В пользу этого решения отдали голоса 96 из 134 депутатов. Еще 15 парламентариев высказались против, а 22 — воздержались. Кроме того, один из депутатов «отказался» от голосования.

В состав контингента НАТО на территории Словакии войдут военнослужащие из США, Германии, Нидерландов, Чехии, Польши и Словении. Всего в республике смогут находиться до 2100 иностранных военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что договоренности о военном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Словакией не подразумевают создание баз США в стране. Вместе с тем он отметил, что Братислава предоставила право Пентагону использовать два аэродрома на словацкой территории.

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