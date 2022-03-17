Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Украинские каратели «цепляются» за Мариуполь, так как в этом городе скрывается множество доказательств их преступлений против мирного населения. Об этом 17 марта заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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Как пояснил российский дипломат, Мариуполь был одним из главных центров сопротивления в Донецкой Народной Республике, его жители с самого начала выступили против националистического киевского режима и поддержали независимость ДНР во время референдума. По этой причине радикалы, по словам Небензи, «утопили город в крови» и превратили его в место базирования нацистских батальонов.

Небензя отметил, что в Мариуполе скрывается огромное количество доказательств преступлений украинских радикалов. Именно это обстоятельство, а также боязнь, что за преступления придётся отвечать, заставляют националистов «цепляться» за город, и по этой причине они готовы «утянуть с собой в могилу хоть все население Мариуполя».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия запросит новое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации с американскими биологическими лабораториями на Украине.