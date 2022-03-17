Белград, 17 марта, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Ежедневные ложные сообщения о якобы заложенных бомбах на авиарейсах Белград-Москва являются частью хорошо скоординированной акции профессионалов. Такое мнение высказал 17 марта эксперт в области гражданских авиаперевозок Милан Куч.

AlexandrVe Самолет

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По мнению эксперта, цель этой акции — оказать давление на сербские власти для того, чтобы они полностью прекратили авиасообщение с Москвой.

«Каждое ложное сообщение, независимо от того, находится ли самолет в момент его поступления на земле или в воздухе, активирует план действий в чрезвычайных ситуациях. Это очень дорого для государства. Это особенно дорого для авиаперевозчика, так как у каждого есть свои слоты, самолет в определенное время должен быть в Москве и вернуться в исходную точку ради использования на других рейсах», — рассказал Куч телеканалу Н1.

Напомним, что за последние шесть дней аэропорт «Никола Тесла» в Белграде получил шесть ложных сообщений о том, что на рейсах авиакомпании Air Serbia из Белграда в Москву заложена бомба.