Белград, 17 марта, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал гонения на русских и ущемление их прав в странах Запада проявлениями нацизма, который взращивался десятилетиями и не пройдет без последствий. Об этом Вулин заявил 17 марта РИА Новости.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

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«Ненависть, которую они проявляют к россиянам и славянам вообще, не возникла как последствие конфликта на Украине, эта ненависть взращивалась десятилетиями и скорее является последствием побед в двух мировых войнах и православной цивилизации, которая отказывается стать частью глобального порядка нивелирования, нежели нынешних событий», — полагает Вулин.

По его мнению, все проявления нацизма в отношении русского народа повлекут за собой последствия для человечества.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в западных странах.