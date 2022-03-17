Белград, 17 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Вопрос присоединения Сербии к антироссийским санкциям связан не только с потребностью согласовать политику Белграда с политикой Брюсселя, но и с общими европейскими ценностями. Такое мнение высказал в интервью сербским СМИ австрийский эксперт по балканскому региону Флориан Бибер 17 марта.

Россия и Сербия

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«Премьер-министр Сербии Анна Брнабич как оправдание за отказ от присоединения к антироссийским санкциям привела то, что Сербия ранее уже была под санкциями. Но Евросоюз смотрит на это по-другому и считает, что причина отказа в хороших отношениях с Россией, а не в опыте, связанном с санкциями», — рассказал Бибер в интервью телеканалу Н1.

По мнению австрийского эксперта, Сербия откладывает решение по поводу санкций до апрельских выборов.

«Правительство Сербии пытается избежать четкой позиции. Эту политику Сербия продолжит и после выборов, если давление ЕС не усилится. Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и Евросоюз это с трудом понимает. Если война усилится, будет еще сложнее понять, почему Сербия не присоединяется к санкциям», — заявил Бибер.

Напомним, что ранее Брнабич заявила, что Сербия присоединилась ко всем декларациям ЕС, осуждающим «нарушение территориальной целостности Украины», но не присоединилась к антироссийским санкциям, так как «такая политика не способствует решению конфликта и наказывает обычных граждан».