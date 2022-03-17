Вашингтон, 17 марта, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффа Зиентса в апреле сменит в должности эксперт в области общественного здравоохранения Ашиш Джа, сообщает 17 марта Reuters со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

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Джа приглашен в администрацию Байдена на фоне подготовки правительства к распространению новых штаммов COVID-19. Он возглавляет школу общественного здравоохранения при Браунском университет, а также выступает в качестве телекомментатора.

«Американцы уверенно возвращаются к привычному образу жизни благодаря эффективным инструментам, которые позволяют нам бороться с коронавирсуом и обеспечивать безопасность на рабочих местах. Однако наша работа по борьбе с COVID-19 еще далека от завершения», — заявил Байден.