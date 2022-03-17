Прага, 17 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Чехия дошла до предела в возможности принимать беженцев с Украины, заявил 17 марта чешский премьер-министр Петр Фиала, сообщает Associated Press.

David Sedlecký Петр Фиала

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Он признал от имени чешских властей, что страна подошла к черте, после которой уже без проблем она не может принимать новых беженцев. По его данным, в республику с Украины прибыли около 270 тысяч человек.

Добавим, что чешские власти выступили с осуждением российской спецоперации на Украине и пообещали Киеву помогать вооружениями.