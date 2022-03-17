Рим, 17 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. С апреля 2022 года власти Италии перестанут ограничивать посещаемость спортивных мероприятий, передает Ansa в четверг, 17 марта, со ссылкой на осведомлённые источники.

nobbiwan Стадион «Сан-Сиро». Милан

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В четверг премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что действующий до 31 марта режим ЧС не будет продлен и что с апреля начнется отмена антикоронавирусных ограничений.

По данным на17 марта, в Италии умерли157 442человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на128(днем ранее — на137). Число подтвержденных носителей выросло на79 895(днем ранее — на72 568). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет13 645 834 — более 22% населения страны. В настоящее время заражены1 088 217человек (на34 050 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,6 миллионачеловек (более 82,4% граждан страны).