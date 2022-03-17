Вологда, 17 марта, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Вологодским фермерам будут давать гранты на развитие семейных ферм, сообщает региональное правительство.

Modernfarmer.com Фермер

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В текущем году объем государственной поддержки составит более 50 миллионов рублей, это максимальный размер за последние годы. Максимальный размер одного гранта — 5 миллионов рублей. Необходимо софинансирование собственными средствами — не менее 10% затрат.

«Считаю, что поддержка фермерства чрезвычайно значима, так как малый сектор экономики является важнейшей составляющей продовольственной безопасности и нашей области и страны в целом », — подчеркнул заместитель губернатора Михаил Глазков.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти попросили федеральный центр о поддержке регионального сектора ЛПК.