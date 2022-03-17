Рим, 17 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Режим ЧС в Италии, действующий до 31 марта 2022 года, продлеваться не будет, заявил в четверг, 17 марта, премьер-министр Марио Драги.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С апреля 2022 года правительство начнет постепенную отмену антикоронавирусных ограничений.

В частности, с конца апреля 2022 года в общественных местах закрытого типа перестанет быть обязательным ношение масок.

Также будет отменен запрет на посещение рабочих мест гражданами старше 50 лет, у которых нет «супер-сертификата» (предоставляется привитым или переболевшим и сохранившим антитела).