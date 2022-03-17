Нижний Новгород, 17 марта, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области настоятельно рекомендует торговым сетям ограничить продажу сахарного песка до 1 кг в одни руки. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 17 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

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В ведомстве отмечают, что это необходимо для снижения ажиотажа вокруг торговли этим товаром и повышения эффективности борьбы с перекупщиками и спекулянтами, массово скупающими сахар для его последующей перепродажи по искусственно завышенной цене.

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Также минпромторг посоветовал нижегородцам сообщать обо всех случаях спекуляций с товарами первой необходимости.

«Мы фиксируем такие случаи и направляем их в торговые сети для проведения служебных расследований. В случаях выявления спекулятивных действий материалы будут направлены в прокуратуру и правоохранительные органы», — подчёркивают в торговом ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в первые дни марта 2022 года спрос на сахар в Нижегородской области вырос почти на 40% по сравнению с мартом 2021 года.

Из-за возникшего ажиотажа крупные торговые сети вынуждены были ограничить продажу сахара до 3 — 5 кг в одни руки. В результате чего нижегородцы в социальных сетях начали массово жаловаться на его дефицит и подорожание.

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