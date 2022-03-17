Нижний Новгород, 17 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области обещают активизировать борьбу с перекупщиками и торговцами, наживающимися на продаже товаров первой необходимости по завышенным ценам. Об этом сообщили в правительстве региона сегодня, 17 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паника

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Для повышения эффективности войны со спекулянтами планируют задействовать надзорные органы, которые усилят мониторинг потребительского рынка, и выработать дополнительные правовые инструменты.

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Руководство региона отмечает, что в Нижегородской области нет дефицита сахара, а повышенный спрос на этот товар связан с искусственным ажиотажем.

В нижегородском правительстве подчёркивают, что «недопустимо спекулировать на этой теме и вводить людей в заблуждение, пытаться играть на человеческих страхах».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении властям Нижегородской области и других российских регионов дополнительных полномочий по мониторингу и урегулировании ситуации с обеспечением населения товарами первой необходимости и лекарствами, разрешив им предпринимать необходимые специальные меры для удовлетворения спроса населения.

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