Рига, 17 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Автотранспортная дирекция Латвии анализирует связь исполнительного директора российской ИТ-компании «Яндекс» Тиграна Худавердяна с зарегистрированным здесь сервисом Yandex.Taxi. Об этом сообщил местный портал Rus.LSM.lv.

Разбирательство связано с тем, что Худавердян попал под санкции Евросоюза. В ведомстве уже заявили, что в случае установления юридической связи регистрация Yandex. Taxi в Латвии будет аннулирована, а работа мобильного приложения Yandex Go заблокирована.

В свою очередь, в Yandex. Taxi заявили, что сервис продолжает работать в штатном режиме.

«Ни Yandex N.V., ни дочерние предприятия группы компаний не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании. 15 марта 2022 года Тигран Худавердян покинул Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. Yandex Taxi BV не находится под контролем Тиграна Худавердяна. Сервис продолжает работать в Латвии в штатном режиме», — так звучит официальный комментарий пресс-службы Yandex Go.