Москва, 17 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Участвующие в общественных работах смогут параллельно получать пособие по безработице. Об этом 17 марта заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге.

Admobninsk.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

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"Есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. Это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центре занятости… сможет получать дополнительный доход в виде МРОТ в месяц», — заявил Котяков.