Хельсинки, 17 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Промоутер Live Nation отменил гастроли петербургской балетной труппы St Petersburg Festival Ballet в Хельсинки, которые должны были начаться 1 апреля. Об этом 17 марта сообщается на официальном сайте компании-организатора мероприятия.

Livenation.fi Отмена спектакля петербургской балетной труппы

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Как следует из сообщения, гастроли балетной труппы из Санкт-Петербурга не состоятся. Деньги за приобретенные билеты на спектакли в апреле и мае будут возвращены покупателям, если те не захотят поменять билеты на более поздние даты.

Балетная труппа St Petersburg Festival Ballet была основана в 2009 году. В нее входят 42 танцовщика из петербургской академии Вагановой, Московской академии хореографии и других известных российских балетных школ.

Напомним, после начала 24 февраля специальной военной операции России на Украине многие иностранные партнеры прекратили или временно приостановили сотрудничество с российскими компаниями и организациями. Кроме того, некоторые иностранные учреждения культуры разорвали партнерские отношения с музеями и театрами России.