Вашингтон, 17 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Демократы в палате представителей США заблокировали законопроект республиканцев, предлагающий пути обеспечения энергетической независимости США от российской нефти, сообщает 17 марта Fox News.

Добыча сланцевой нефти в США

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Демпартия только что проголосовала против проекта об энергетической независимости Америки от России. Важнейшего законопроекта, который позволил бы наладить американское производство нефти. Очевидно, что демократам наплевать на сокрушительный энергетический кризис. Невероятно!», — возмутилась в Twitter законодатель Стефани Байс.

В рамках законопроекта республиканцы предлагали, в частности, без одобрения президента США Джо Байдена продолжить строительство трубопровода Keystone XL.

Напомним, что прекращение строительства данного трубопровода разозлило многих республиканцев, однако администрация Белого дома посчитала, что Соединённым Штатам следует переходить на зеленую энергетику.

Среди прочего законопроект обязывал президента разработать план энергетической безопасности, а также открыть доступ к добыче нефти и газа на всей территории США.

Республиканцы уверены, что для выхода из энергетического кризиса Соединённым Штатам необходимо увеличить добычу собственной нефти, раз они отказались от импорта российской нефти.