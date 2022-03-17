Москва, 17 марта, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Иностранные лизингодатели в определенной степени поддерживают авиационную отрасль России в условиях санкций. Об этом 17 марта заявил авиаэксперт Роман Гусаров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Эксперт отмечает, что владельцы воздушных судов заинтересованы, чтобы самолеты и дальше находились в аренде у российских компаний, поэтому выступают союзником России в санкционной войне.

«Зарубежные лизинговые компании оказались нашими союзниками. Они будут идти на встречу, чтобы сохранить эти самолеты в России. Многие из них согласны на то, чтобы эти самолеты остались в России», — сказал Гусаров.