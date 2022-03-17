Вологда, 17 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Вологодской области ставку по программе семейной ипотеки снизили на 4,5%, сообщает региональное правительство.

Mil.ru Ипотека

«На Антикризисном штабе принято решение о снижении ипотечной ставки по программе «Вологодская семейная ипотека» на 4,5% от ставки, установленной АО «Банк ДОМ. РФ», которая в настоящее время составляет от 19,5%. Правительство берет на себя обязательство по субсидированию процентных ставок по таким ипотечным займам», — пояснил заместитель губернатора Антон Стрижов.

Напомним, в регионе продолжает действовать программа льготного ипотечного кредитования. По условиям этой программы жители региона, у которых, начиная с 1 января 2018 года, родился ребенок, а также молодые (до 35 лет) и многодетные семьи с детьми могут получить ипотечный заем по сниженной процентной ставке.

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Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти попросили поддержать предприятия ЛПК.