Москва, 17 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Около 12 тысяч номеров в местах размещения Республики Крым планируется создать в ближайшие три года. Данные 17 марта на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин, привёл глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«За счет реализации инвестиционных проектов будет создано еще дополнительно около 12 тысяч номерного фонда в течение ближайших трех лет, в том числе участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) до 2025 года будет введено 3,5 тысячи номеров в новых объектах размещения», — заявил Сергей Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов анонсировал создание в Крыму нового курортного города.