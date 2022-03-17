Москва, 17 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Новый курортный город планируется построить в Республике Крым, в настоящее время ведется обсуждение и выбор площадки. Об этом сообщил на совещании у Владимира Путина 17 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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По словам Аксёнова, обсуждаются два варианта размещения нового курорта — в Сакском районе либо в районе Николаевка Симферопольского района.

«До 1 апреля предложения будут внесены в правительство России», — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.