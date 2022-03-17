Москва, 17 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Жители Республики Крым благодарят президента РФ Владимира Путина за решение о возвращении полуострова в состав России. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя у президента России 17 марта доложил глава РК Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Вчера Республика Крым отмечала восьмую годовщину общекрымского референдума, в результате которого было принято решение о возвращении на историческую родину. За восемь лет произошли колоссальные изменения, при том что у нас, у крымчан, глаз замылен, но те, кто приезжает в республику, изменения видят сразу. Эти изменения связаны прежде всего с вашим именем», — сказал Аксёнов.

Он сообщил, что жители Крыма просили передать президенту огромную благодарность и подчеркнул, что уровень поддержки Владимира Путина в Крыму близится к 100%.