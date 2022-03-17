Москва, 17 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. С учетом рекордных с 1998 года недельных темпов роста цен в последние недели (по данным Росстата, годовая инфляция на 11 марта достигла максимума с 2015 года — 12,5%, но отдельные товары подорожали значительно сильнее), покупательная способность населения России заметно снизилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тысячи людей

«Как обычно, сильнее всего страдают люди с невысокими доходами. Решение о повышении пенсий и пособий, а также прожиточного минимума хотя бы отчасти может это компенсировать.

Необходимость повышения зарплат бюджетников менее очевидна, так как существует достаточно серьезная дифференциация их доходов — к бюджетникам относятся и работники культуры, просвещения, врачи, медсестры, учителя, но также и силовики, и чиновники.

Возможно, не всем нужно одинаково индексировать зарплату, можно исходить из принципа компенсации роста цен тем, у кого доходы ниже определенного уровня.

Объем дополнительных расходов пока неизвестен, поэтому трудно оценить, достаточно ли в бюджете средств для этого.

Однако нужно иметь в виду, что 2021 год бюджет завершил с профицитом, к тому же есть возможность использовать ресурсы ФНБ.

Кроме того, рекордные цены на сырье и ослабление рубля позволяют надеяться, что и в 2022 году поступления бюджетных доходов будут достаточны», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах повысить в России МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников объявил 16 марта президент страны Владимир Путин.

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