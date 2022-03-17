Ереван, 17 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Если в Армении не вырастут темпы вакцинации от коронавируса, то будут возвращены более строгие карантинные меры. Об этом 17 марта заявил на совещании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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«Мой призыв, просьба, чтобы прививки продолжались должным образом, текущий уровень неудовлетворителен», — заявил премьер-министр.

Пашинян признал, что в стране упали темпы распространения коронавирусом, благодаря чему были отменены основные ограничения. Но при таком уровне вакцинации карантинные меры придётся вернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении за предыдущие сутки выявили 47 случаев заражения коронавируса. В стране полностью привились 0,9 млн человек или 31,1% населения.