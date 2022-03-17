Нижний Новгород, 17 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Глава Нижегородской области Глеб Никитин пообещал заставить спекулянтов «жалеть о своих действиях» и «покончить с дефицитом сахара» в магазинах. Об этом чиновник написал в социальной сети 17 марта.

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По словам губернатора, выявлены «массовые «карусели» — спекулятивные закупки».

«Нужно обеспечить избыток товара в сети для снижения спроса и стабилизации цены, чтобы спекулянты пожалели о своих действиях и вынуждены были избавляться от своих «запасов». Здесь тоже есть очевидные результаты. Решили с Сергачским заводом — он продолжает поставки сахара: за последние дни уже 200 тонн. Также договорились с сахарным заводом из Пензенской области, что в Нижегородскую область отгрузят от 500 до 1000 тонн сахара. Параллельно есть соглашение еще с одним крупным заводом из Краснодарского края на отгрузку 1000 тонн сахара», — написал Никитин.

Он заверил, что «делает все, чтобы с дефицитом сахара было покончено».

«Мониторим ситуацию по другим позициям. Все продукты первой необходимости должны быть доступны и по адекватным ценам».

ИА REGNUMнапоминает, что в первые дни марта 2022 года спрос на сахар в Нижегородской области вырос почти на 40% по сравнению с мартом 2021 года. Из-за возникшего ажиотажа крупные торговые сети вынуждены были ограничить продажу сахара до 3 — 5 килограммов в одни руки. В результате чего нижегородцы в социальных сетях начали массово жаловаться на его дефицит и подорожание.