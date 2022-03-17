Казань, 17 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 5 703 351 лабораторное исследование на SARS-CoV-2, из них 12 184 — за последние сутки. Данные об этом 17 марта публикует республиканское управление Роспотребнадзора.

Https://pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По данным ведомства, 16 марта в регионе выявлено 525 носителей новой коронавирусной инфекции, днем ранее подтвердили 550 случаев.

Информация о возможности пройти исследования доступна круглосуточно по телефону оперативного штаба (122).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии от коронавируса вакцинирован первым компонентом 2 млн 481 тыс. 921 человек.

Читайте также: В Татарии ещё 1,7 тыс. человек выписались после COVID-19