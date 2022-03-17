Москва, 17 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Гражданам России, проживающим за рубежом, следует сообщать в российские посольства и консульства обо всех проявлениях дискриминации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам 17 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Она отметила, что почти в каждом дипломатическом представительстве круглосуточно работает горячая линия, на которую можно сообщить о притеснениях. Российская сторона будет систематизировать эту информацию, чтобы работать с местными властями и международными организациями и положить конец травле русских.

«Я призываю вас сообщать нам о фактах нарушений, давления, шантажа, угроз», — сказала Захарова.

По её словам, известны случаи притеснения российских граждан из-за ситуации на Украине. У России есть возможности для защиты своих граждан.

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