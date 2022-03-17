Москва, 17 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Реструктуризацию долга компаниям и гражданам, у которых имеются кредиты с плавающей ставкой, позволит российское правительство. Об этом 17 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«В повестке (заседания правительства) важные вопросы, которые касаются кредитования, в частности тех, кто взял заем под плавающую ставку», — сказал он.

Также Мишустин отметил, что многими компаниями и гражданами это было сделано в условиях умеренной инфляции и теперь они оказались в затруднительном положении, столкнувшись с дефицитом ликвидности и одновременно со значительным ростом расходов по обслуживанию долга.

При этом премьер-министр указал, что это создает риски не только для них самих таких заемщиков, но и экономике России в целом и добавил, что для поддержки таких компаний и граждан будет внесен ряд изменений в законодательство страны.

«Они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек», — пояснил он.

«Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане, за исключением кредитов по ипотеке», — уточнил Мишустин, добавив, что работа по поводу ипотечных займов ведется отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что выплаты российским семьям с низкими доходами на детей в возрасте от 8 до 16 лет будут начаты в мае.