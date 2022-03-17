Москва, 17 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору открыть горячую линию для аптек.

Government.ru Татьяна Голикова

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Ведомству необходимо до 24 марта открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, для сохранения для жителей России рабочих мест необходимо вести работу на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда.