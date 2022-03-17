Москва, 17 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Увеличение предложения товаров должно приводить к стабилизации цен в российкой экономике. Об этом 17 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счёт повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен. Нужно внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. Среди них, очевидно, лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция и цены на неё предстоит постоянно мониторить», — заявил Мишустин.