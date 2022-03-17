Москва, 17 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Выплаты российским семьям с низкими доходами на детей в возрасте от 8 до 16 лет будут начаты в мае. Об этом 17 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ в режиме видеоконференции.

Nalog.ru Михаил Мишустин

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«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал он.

Также глава российского правительства указал, что нужно настроить систему таким образом, чтобы она оперативным образом учитывала материальное положение таких семей и быстрее направляла им помощь особенно в случае, если родители остались без работы.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 апреля ввести выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для российских семей с низким доходом.