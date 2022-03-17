Курск, 17 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 64 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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17 марта зарегистрировано 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 110 тыс. 984 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 99 тыс. 27 пациентов, в том числе 531 — за последние сутки.

Всего скончались 2339 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.