Сан-Хосе, 17 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Национальная комиссия по вакцинации Коста-Рики определила 16 марта новые правила вакцинации против коронавируса, установив необходимость проведения вакцинации населения старше 12 лет третьей дозой. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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До настоящего времени комиссия считала две дозы вакцины достаточным щитом от заболевания, однако согласно новой оценке, введение бустерной дозы спустя четыре месяца после основной вакцинации поможет усилить личный и коллективный иммунитет.

Согласно статистике минздрава, первой дозой вакцины в стране вакцинировано 89% населения старше пяти лет, 82% населения привиты двумя дозами, а ещё 33,8% — третьей.