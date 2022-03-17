Коста-Рика повысила число необходимых доз вакцины от коронавируса до трёх
Сан-Хосе, 17 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Национальная комиссия по вакцинации Коста-Рики определила 16 марта новые правила вакцинации против коронавируса, установив необходимость проведения вакцинации населения старше 12 лет третьей дозой. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
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До настоящего времени комиссия считала две дозы вакцины достаточным щитом от заболевания, однако согласно новой оценке, введение бустерной дозы спустя четыре месяца после основной вакцинации поможет усилить личный и коллективный иммунитет.
Согласно статистике минздрава, первой дозой вакцины в стране вакцинировано 89% населения старше пяти лет, 82% населения привиты двумя дозами, а ещё 33,8% — третьей.