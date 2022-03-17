Москва, 17 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Россия осуждает атаки йеменских хуситов на гражданские объекты в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 17 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров отметил, что Россия озабочена очередным витком напряжённости в Йемене и вокруг него и уверена в недопустимости переноса боевых действий на территорию соседних стран.

«Россия осуждает атаки на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

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