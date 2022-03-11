Сана, , 15:38 — REGNUM Штаб ополчения йеменских повстанцев-хуситов раскрыл детали военной операции, направленной на уничтожение нефтеперерабатывающей промышленности Саудовской Аравии. Об этом 11 марта сообщает Al-Masirah со ссылкой на заявление официального представителя повстанцев Яхья Сари.

По его словам, в операции были задействованы беспилотники-камикадзе собственного производства, которые смогли преодолеть систему ПВО Саудовской Аравии.

«Первая операция по прорыву блокады была проведена с помощью девяти беспилотников, в том числе трех беспилотников Sammad 3, нацеленных на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Эр-Рияде. Также, шесть беспилотников поразили объекты Aramco в провинциях Джизан и Абха», — заявил Яхья Сари.