Москва, 17 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Украина не показывает рвения на переговорах с Российской Федерацией, заявил 17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он рассказал журналистам, что делегация России на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, но Киев не показывает рвения.

Также Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, заявившего, что он считает президента России «военным преступником». Пресс-секретарь напомнил, что США много лет бомбили людей по всему миру, и поэтому не имеют право на такие высказывания.