Москва, 17 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Россия обладает всеми средствами для недопущения дефолта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное… С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», — сказал Песков, комментируя вопрос о том, что Запад не готов ужесточать санкции против РФ.

По его словам, какой-либо дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть в стране, мог бы носить «исключительно искусственный характер»: «Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане».